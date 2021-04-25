Son dakika haberi... YOKUŞTA KAYAN TIR'IN 4 OTOMOBI·LE ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLIK KAMERASINDA
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Son dakika haberi... YOKUŞTA KAYAN TIR'IN 4 OTOMOBI·LE ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLIK KAMERASINDA

Son dakika haberi... YOKUŞTA KAYAN TIR'IN 4 OTOMOBI·LE ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLIK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAĞITHANE'de yokuşta kayan TIR, krşı yönden gelen otomobili sürükleyip, park halindeki 3 otomobile çarptı.

KAĞITHANE'de yokuşta kayan TIR, krşı yönden gelen otomobili sürükleyip, park halindeki 3 otomobile çarptı. TIR'ın yokuş aşağı otomobillere çarpma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak üzerinde meydana geldi. Bir inşaattan malzeme yüklenen TIR, yokuştan kaymaya başladı. Karşı yönden gelen otomobili sürükleyen TIR, art arda 3 otomobile çarptı. Ardından da hızını alamayarak kaldırıma çıkıp, çarptığı 2 ağacı devirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle olası bir faciadan dönülen kazada

4 otomobilde hasar oluştu.İhbar üzerine gelen polis ekibinin tutanak tutmasının ardından kazaya karşışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı. 

"NORMALDE BURADA ÇOCUKLAR VARDI; FACİADAN DÖNÜLDÜ"TIR'ın çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü Doğukan Bağ, "Yukarıda inşaat var. Yüklü olan hafriyat kamyonu freni boşalarak önündeki araçlara çarparak ilerliyor.  Allahtan sokağa çıkma yasağı vardı. Normal zamanda burada çocuklar oynardı. Burası cıvıl cıvıldı. Faciadan dönüldü. Hafriyat kamyonunun önündeki araçta yolcu da vardı ama Allah korudu. Yoksa şimdi burada cenaze vardı. Kaldırıma çıktıktan sonra ağaçları devirerek, durdu. Zaten buranın en büyük sıkıntısı yolun dar olmasına rağmen çift şeritli olması. Geliş gidiş olması. Araçlar birbirine sürterek, gidiyor. Buranın tek şerit olması lazım" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuşu çıkan otomobili,hızla kayan TIR önüne alıp, sürüklüyor. Daha sonra da TIR park halindeki araçlara çarpıyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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