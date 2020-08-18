Son dakika haberi... YÖK Başkanı Saraç'tan 'yetki devri' açıklaması
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Son dakika haberi... YÖK Başkanı Saraç'tan 'yetki devri' açıklaması

Son dakika haberlerine göre YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek.

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Saraç'tan 'yetki devri' açıklaması
18.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:02

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek. Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, üniversitelere 'yetki devri' sürecini başlatıp, başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere 'yetki devri' gerçekleştirdiklerini anımsattı.

'TARİHİ BİR KARAR'Prof. Dr. Saraç, "Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek. Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu 'yetki devri', Eğitim Fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir" dedi.'ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖĞRETMENLİK AŞKLARINA GÜVENİYORUZ'Prof. Dr. Saraç, YÖK'ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesinin doğru olduğunu hatırlatarak, "Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik aşklarına güveniyoruz. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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