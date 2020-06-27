Son dakika haberi! YKS heyecanı Son dakika haberlerine göre Okul çevresinde sınava girecek adayların bekleyişi Adayların okul bahçesine ve okul binasına sırayla alınması Malatya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara...

Okul çevresinde sınava girecek adayların bekleyişi Adayların okul bahçesine ve okul binasına sırayla alınması Malatya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Kaynak: AA