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Son dakika haberi... Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain'in transferini tamamladı

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.

Son dakika haberi... Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain'in transferini tamamladı
18.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:41

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fransız oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Polonya'nın Wisla Krakow takımından Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.

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Kaynak: AA

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