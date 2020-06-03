Son dakika haberi... Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği villanın yıkımı sürüyor
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Son dakika haberi... Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği villanın yıkımı sürüyor

Son dakika haberi... Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da iş yeri diye aldığı, daha sonra yazlık ev olarak kullandığı denize sıfır villanın kaçak bölümlerinin yıkımı 5 gündür sürüyor.

Son dakika haberi... Yılmaz Özdil'in ofis diye alıp yazlık eve çevirdiği villanın yıkımı sürüyor
03.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:35

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da iş yeri diye aldığı, daha sonra yazlık ev olarak kullandığı denize sıfır villanın kaçak bölümlerinin yıkımı 5 gündür sürüyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün kontrolünde gerçekleşen yıkım, Özdil'in bulduğu işçilerle ağır bir şekilde devam ediyor.

30 Mayıs sabahı Yılmaz Özdil'in villasına gelen işçiler, kaçak olan bölmelerin pencerelerini ve kapılarını söküp bahçe içerisine koyduktan sonra 5 gündür yıkıma devam ediyor. İlk olarak jeneratör odası ve müştemilatı yıkan işçiler bugün de yıkıma devam ediyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, villada günlük inceleme yapıyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi'nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümünün kaçak olduğu tespit edilmişti. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıkmıştı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

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