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Son dakika haberi | Yıllık yatırımcı rehberi (2)

Son dakika haberi | Yıllık yatırımcı rehberi (2)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2020 ve 2021 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle: (TL)Yatırım Aracı Adı2020 Sonu Fiyatı2021 Sonu FiyatıYıllık Değişim Oranı (%)Külçe Altın454,00780,2071,85Cumhuriyet3.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2020 ve 2021 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL)

Yatırım Aracı Adı2020 Sonu Fiyatı2021 Sonu FiyatıYıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın454,00780,2071,85
Cumhuriyet3.011,005.161,0071,40
ABD Doları7,431013,203077,67
Avro9,120015,032064,82
İngiliz Sterlini10,181017,931076,12
İsviçre Frangı8,472014,540071,62

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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