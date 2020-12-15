Son dakika haberi | YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)
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Son dakika haberi | YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)

15.12.2020 03:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 04:06

Son dakika haber... GÜNDEMDEKİ ADA: MEİS Meis Adasının değişik açılardan çekilmiş genel görüntüleri Meis Adası'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri Meis Adası'nda bulunan kalede asılı Yunan bayrağı Meis Adası'nın Antalya'nın Kaş ilçesinden çekilen görüntüleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Meis Adası...

GÜNDEMDEKİ ADA: MEİS

Meis Adasının değişik açılardan çekilmiş genel görüntüleri

Meis Adası'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri

Meis Adası'nda bulunan kalede asılı Yunan bayrağı

Meis Adası'nın Antalya'nın Kaş ilçesinden çekilen görüntüleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Meis Adası ile ilgili açıklamaları

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı mülakat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesinin Meis Adası'na bakmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meis Adası ve Yunanistan'la ilgili değerlendirmeleri

DİYARBAKIR ANNELERİ EVLAT NÖBETİNDE BİR YILI GERİDE BIRAKTI

Dağa kaçırılan gençlerin fotoğrafları

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının fotoğraflarıyla evlatlarına gönderdikleri mesajlar

Diyarbakır annelerinin mesajları (ARŞİV)

Emine Erdoğan'ın Diyarbakır annelerini ziyareti (ARŞİV)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Diyarbakır annelerini ziyareti (ARŞİV)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etmesi (ARŞİV)

Sanatçıların Diyarbakır annelerini ziyaret etmeleri (ARŞİV)

Şehit ailelerinin Diyarbakır annelerini ziyaret etmeleri (ARŞİV)

Diyarbakır annelerinin toplu fotoğrafı - Gündemdeki ada Meis (1 Eylül)

Antalya'nın Kaş ilçesi ile eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkilerinden dolayı "kardeş kent" olarak anılan Meis Adası, son günlerde Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde bir yılı geride bıraktı (3 Eylül)

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı. Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da oğluna kavuştu.

Son dakika haberi | YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)
Son dakika haberi | YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)
Son dakika haberi | YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)
Son dakika haberi | YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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