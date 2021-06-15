Son dakika haberi: Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti.

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti. TRT'nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı.

Yıldız Ayhan'ın naaşı 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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