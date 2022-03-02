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Son dakika haberi | Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberi | Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Son dakika haber... Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 blok 80 daire 2 dükkanın müteahhit firmalara ihale edildiğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 blok 80 daire 2 dükkanın müteahhit firmalara ihale edildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların huzurla yaşayacağı yeni bir alan oluşturduklarını aktaran Palancıoğlu, "2 blok, 80 daire, 2 dükkanın ihalesini yaptık. İlçede büyük bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Hem Melikgazi sakinlerine hem de ihalemizi kazanan müteahhit firmalarımıza hayırlı uğurlu olsun. Haftaya yine aynı mahallemizle ilgili kentsel dönüşüm alanı için ihaleye çıkacağız. 72 daire 4 dükkan için 7 Mart'ta saat 10.00'da ihale düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşüm, Güncel, Haberler

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