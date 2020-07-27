Son dakika haberi | 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi Son dakika habere göre HAKKARİ'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen ve PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Tekeli Köyü Üstünağaç mezrası kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, dere yatağında yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya ait 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu imha edildi.

Kaynak: DHA