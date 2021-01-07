Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
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Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

07.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:59
Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybettiİZMİR'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi yalnız kaldığı evde çıkan yangında, uyuşturucu maddenin de etkisiyle mahsur kaldığı öne sürülen Salih Özçelik (19), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi yalnız kaldığı evde çıkan yangında, uyuşturucu maddenin de etkisiyle mahsur kaldığı öne sürülen Salih Özçelik (19), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Salih Özçelik, yılbaşı gecesi, kiracısı bir süre önce çıkan ve içinde sadece bir çek yat bulunan Yenişehir Mahallesi, 1217 Sokak'taki bir evde bir grup arkadaşı ile kutlama yapmak için toplandı. İddiaya göre, Özçelik ve arkadaşları uyuşturucu madde kullandı. Gecenin sonunda arkadaşlarının ayrılmasının ardından bekar olan ve sakatatçılık yaptığı öğrenilen Özçelik, evde yalnız kaldı. Saat 07.00 sıralarında, evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, daha sonra içeri girip, mahsur kalan ve dumandan etkilenen yarı baygın haldeki Özçelik'i dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Özçelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, buradaki 2 günlük tedavisinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özçelik, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi evde çıkan yangında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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