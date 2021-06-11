Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi
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Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi

Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Mayıs ayındaki yüzde 13.81'den, Haziran döneminde yüzde 14.46 düzeyine yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Mayıs ayındaki yüzde 13.81'den, Haziran döneminde yüzde 14.46 düzeyine yükseldi. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 11.81'den, bu anket döneminde yüzde 12.12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.99'dan, yüzde 10.16'ya yükseldi.

TCMB verilerine göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 8.71 liradan, 8.95 liraya, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de, 8.95 liradan 9.23 liraya yükseldi.Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.3'ten, yüzde 4.9'a yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.1'den, bu anket döneminde yüzde 4.0'e geriledi. (Grafik)

 


Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi
Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi
Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi
Son dakika haberi... Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.46'ya yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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