Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı -Önlemsiz yıkımda üzerine beton bloğun düşmesi sonucu ağır yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında olan binanın yıkımı sırasında, kepçenin kabini üzerine beton blok düştü.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı

-Önlemsiz yıkımda üzerine beton bloğun düşmesi sonucu ağır yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında olan binanın yıkımı sırasında, kepçenin kabini üzerine beton blok düştü. Yıkılan beton bloğun altında kalan Kepçe operatörü ağır yaralandı.

Olay, saat 9.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Savaş Sokak'taki yıkımı yapılan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı yapıldı. Herhangi bir tedbirin olmadığı gözlenen yıkım sırasında beton blok kepçe kabininin üstüne düştü. Düşen beton bloğun altında kalan kepçe operatörü Yayha Dündar, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Bloğun düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dündar, itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansa kaldırıldı. Ağır yaralanan Dündar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı yıkımda, olaydan sonra polis ekiplerinin talimatıyla inşaatın etrafına şerit çekildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı
Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı
Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı
Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:58:51. #1.15#

title