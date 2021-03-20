Son dakika haberi... Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!
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Son dakika haberi... Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!

20.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:52
Son dakika haberi... Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!

Son dakika haberleri... Göztepe karşısında 5-3 kazanarak puanını 40'a yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 29. maçında 9. galibiyetini elde etti.

Göztepe karşısında 5-3 kazanarak puanını 40'a yükselten DG Sivasspor, Süper Lig'deki 29. maçında 9. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Göztepe maçıyla birlikte Süper Lig'de 29. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 5-3 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 13 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor'u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Göztepe karşısında 5-3 kazanarak bu sezon 9. galibiyetine imza attı ve puanını 40'a yükseltti.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 29 mücadelede 37 gol atarken, kalesinde de 35 gol gördü. - SİVAS

Son dakika haberi... Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!
Son dakika haberi... Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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