Son dakika haberi: 'Yetenek Her Yerde' bölgesel kariyer fuarları başlıyor

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nce gençlerin eğitimden profesyonel hayata geçişlerini desteklemek ve fırsat eşitliği temelinde istihdam imkanları ile buluşturmak hedefiyle düzenlenen 'Yetenek Her Yerde' bölgesel kariyer fuarlarının ilki, 2 Mart'ta Samsun'da başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; 2019'da 8 bölgede, 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle 4 bölgede yapıldıktan sonra ara verilmek zorunda kalınan fuarlar, bu yıl 11 bölgede ve ek olarak ilk kez Ankara'da düzenlenecek.

Atay, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu noktadan hareketle pek çok proje ve aracı hayata geçirdik. Bunlardan biri ve aslında ilk hayata geçirdiğimiz proje de 'Yetenek Her Yerde' bölgesel kariyer fuarları. Gençlerimiz kendilerine güveniyor ve aldıkları eğitimlere, beceri ve yeteneklerine en uygun geleceğe erişmek için planlar yapıyorlar. Biz de ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda en değerli varlığımız olan gençlerimizin bu planlarına ulaşabilmeleri için fırsatlar sağlamak ve her birine birer yetenek olduklarını hissettirmek gayretindeyiz. Kendilerini, yeteneklerini keşfetsinler ve beceriye dönüştürebilsinler. Sonra da bu beceriler doğrultusunda hak ettikleri bir alanda iş sahibi olsunlar. Amacımız bu. Yetenekli gençlerimizin fırsat bulduğu, kendi ideallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek inşa ediyoruz. Çocuklarımıza fırsat sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de yurdumuzun her bölgesinde gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarlarıyla gençlerimize, reel sektör beklentilerini doğrudan işverenlerden öğrenme ve kendilerine istihdam olanağı sağlayacak her ölçekteki kurum ve kuruluşu yakından tanıma fırsatı sunuyoruz."

