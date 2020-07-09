Son dakika haberi | Yeşilyurt Belediyesi'nden Çavuşoğlu 'na kitap kafe
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Son dakika haberi | Yeşilyurt Belediyesi'nden Çavuşoğlu 'na kitap kafe

Son dakika haberlerine göre Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesinde yapımı tamamlanan iki katlı Kitap Kafe'yi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, her yaştan vatandaşımızın sakin ve sessiz bir ortamda kitabını okuyup kendini geliştirebileceği projemiz hayırlı...

Son dakika haberi | Yeşilyurt Belediyesi'nden Çavuşoğlu 'na kitap kafe
09.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:42

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesinde yapımı tamamlanan iki katlı Kitap Kafe'yi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, her yaştan vatandaşımızın sakin ve sessiz bir ortamda kitabını okuyup kendini geliştirebileceği projemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Çavuşoğlu mahallesine giderek, toplam 230 metrekare kapalı alana sahip iki katlı Kitap Kafede incelemelerde bulundu.

"Eğitim merkezlerimizle kitaba ulaşımı kolaylaştırdık"

Kitap okumanın insan hayatında çok önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un dört bir tarafında hizmete sundukları Millet Kıraathaneleri, Kitap Kafeler, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleriyle tüm vatandaşların kitaba ulaşımını kolaylaştırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde yaygınlaşan millet kıraathanelerinin sayısını Yeşilyurt'ta 8'e çıkarmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Başkan Çınar, "Toplumların gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de okuma kültürüdür. Kitap okuyan, araştıran, sorgulayan, farklı kaynaklardan farklı bilgiler öğrenmeye hevesli, her alanda kendini geliştirmek adına mücadele eden insanların yoğunlukta olduğu ülkeler ve milletler geleceğe daha umutla bakar. Her kitap farklı bir dünyadır. Gönülden istendikten sonra kitap okumaya her zaman fırsat bulunur. Kendimizi geliştirmek ve yenilemek için kitap okumaktan asla vazgeçmemeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime ve kültüre verdiğimiz önemi ilçemizin farklı noktalarına açtığımız Millet Kıraathaneleri, Bilgi Evleri, Kitap Kafeler, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleriyle taçlandırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayalerinde gerçekleşen Millet Kıraathanesini Malatya'da ilk kez açan yerel yönetim olmanın gururunu yaşarken, şu an itibariyle 8 farklı mahallemizde Millet Kıraathaneleri açarak bu alanda ki başarılarımıza her geçen bir yenisini daha ekliyoruz. Bizler okuma kültürünü geliştirecek, okuma şevki ve heyecanını artıracak projelere fazlasıyla önem veriyoruz. Çavuşoğlu mahallemizde kiraladığımız iki katlı binamıza oldukça nezih ve modern alanlara sahip çok güzel bir Kitap Kafe kazandırdık. Kafemiz gerek iç ve dış tasarımıyla gerekse de raflarında eşsiz kaynaklarıyla mahallemize farklı bir hava katacaktır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız buraya gelerek sessiz ve sakin ortamlarda çayını ve kahvesini içip, kitabını ve dergisini okuyabilecek, gençlerimiz rahat bir ortamda derslerine çalışabilecektir. Hemşerilerimiz buraya gelerek farklı kaynaklara rahatlıkla ulaşabilecektir. Rahmetli Aşık Veysel'in dediği gibi, 'Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır, hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır'. Kültür ve eğitim düzeyimizi yüksek tutmak için kitap okumaya zaman ayırmalıyız. Ne mutlu bize ki, gencinden yaşlısına vatandaşımızın istediği kitaba ulaşmasına ve okumasına vesile oluyoruz. İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerdir. Bu tür eğitim merkezlerimiz sayesinde ne istediğini bilen, hedefi ve hayali olan, o hedef ve hayale ulaşmak, ülkesine, vatanına, milletine hayırlı işlerde bulunmak için azimle çalışan bir gelecek inşa edilmesine katkı sunmuş olmanın huzuru içerisindeyiz. Modern bir konsept anlayışı ile hazırlanan, okuma alanları ve dinlenme bölümleriyle hemşerilerimizi en güzel şekilde misafir edeceğimiz Çavuşoğlu Kitap Kafemiz, mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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