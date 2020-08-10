Son dakika haberi! Yeşilyurt 1.güneş enerji santralinde enerji üretimi başladı Son dakika haberi... - Yeşilyurt 1.güneş enerji santralinde enerji üretimi başladı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hizmete giren ve 850 evin günlük enerji ihtiyacının karşılaması beklenen 1.Güneş Enerji Santrali enerji üretimine başladı.

- Yeşilyurt 1.güneş enerji santralinde enerji üretimi başladı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hizmete giren ve 850 evin günlük enerji ihtiyacının karşılaması beklenen 1.Güneş Enerji Santrali enerji üretimine başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hizmete giren ve bölgedeki 850 evin günlük enerji ihtiyacının karşılayacak kapasiteye sahip olan 1.Güneş Enerji Santrali enerji üretimine başladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan 'Yeşilyurt'un 5 Farklı Noktasına GES' projemizin ilki olan Mollakasım Mahallesi Güneş Enerji Santralinde enerji üretimine başladık. Enerji yatırımlarımızla milli ekonomiye katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

"850 evin enerji ihtiyacını gidereceğiz"

Mollakasım Mahallesi'nde hizmete giren 1.Güneş Enerji Santralinin bölgedeki 850 evin günlük enerji ihtiyacının karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un güneş enerjisinden elektrik üretmek için var olan güçlü potansiyelini Güneş Enerji Santralleri aracılığıyla ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Vaatlerimizden bir tanesini daha gerçeğe dönüştürdük, çok mutluyuz"

Güneş Enerji Santrali ile çevreye hiçbir zararı olmadan enerji üretimi yapabildiklerini söyleyen Başkan Çınar, "Güneş ışığından faydalanma süresi uzun olan Yeşilyurt'umuzun güneş enerjisinden elektrik üretmek için oldukça avantajlı bir konumdadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak da ilçe genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak için de Güneş Enerji Santralleri projemize hız verdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki 45 vaadimiz arasında yer alan bu projemizi de gerçeğe dönüştürmekten, halkımıza verdiğimiz bir sözü daha hayata geçirmekten mutluluk duymaktayız. Bizler yatırımlarımızı gerçekleştirirken doğayı ve çevreyi hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yenilenebilir enerjiden istifade etmek amacıyla ilk Güneş Enerji Santralleri projemizi Mollakasım Mahallemizdeki 20 dönüm alan üzerinde hayata geçirdik. Toplam 1 megabaytlık güneş enerjisi üretiminin yapılacağı buradaki tesislerimizde günlük yaklaşık 850 evin elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlayacağız. Belediyemizin bütçesine de aylık yaklaşık 120 bin TL. civarında ekonomik yönden katkı sunmuş olacağız. Belediyemize ait olup, taşlı ve kayalı bir yapıya sahip olduğu için tarım yapmaya elverişsiz olan bu bölgeyi enerji üssüne dönüştürüp, bölgemizi yenilenebilir enerjiden yararlanma açısından geliştirmiş olacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GES projelerini yaygınlaştırarak enerji yatırımlarında örnek olacağız"

Güneş Enerji Santrallerini yaygınlaştırarak enerji yatırımlarını büyüteceklerini de ifade eden Çınar, " lçemizde yaygınlaştıracağımız Güneş Enerji Santrallerimizle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye'de yenilebilir enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmaya yönelik gerçekleşen dev yatırımlara Yeşilyurt'tan da güzel bir katkı sunmuş olacağız. İkinci GES Projemizi için de yakında ihaleye çıkacağız, diğer projelerimiz için de gerekli izinleri alabilmek adına ilgili yerlerle görüşmelerimiz sürmektedir. Bununla birlikte teknik alt yapısı ve donanımıyla çevre yatırımlarına örnek gösterilen Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimizin enerji ihtiyacını karşılaması için de 70 kwh gücünde paneller kurduk ve tesisimiz kendi enerjisini kendisi üretmeye başladı. Yeni iklimlendirme yasalarına uygun olarak gerçekleşen çalışmalarımız neticesinde sera gazını azaltmaya yönelik başarılı ve örnek hizmetlerin altına imza atıyoruz. Her alanda değişim, her alanda gelişim için sürekli çalışıyor ve projeler üretiyoruz. GES Projelerimiz Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA