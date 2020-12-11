Son dakika haberi | Yeşilhisar'da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim
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Son dakika haberi | Yeşilhisar'da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim

11.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:47
Son dakika haberi | Yeşilhisar'da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler polis ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler polis ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.

İlçede uygulanan koronavirüs tedbirlerine sıkı bir şekilde uyan pastane işletmecisi Tolga Sekidagi, "Devletimizin salgını önlemek ve toplum sağlını korumak için aldığı tedbirlerin yanında bizler de tedbirlere uyuyoruz. Alınan tedbirler hem virüsün yayılımını engelliyor hem de vatandaşları koruyor" dedi.

Yeşilhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyunca ilçede anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında dikkatli olmaları için uyarıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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