Son dakika haberi! Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"
31.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:40
Son dakika haber: Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"
Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu