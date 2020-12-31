Son dakika haberi! Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"
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Son dakika haberi! Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"

31.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:40
Son dakika haberi! Yerlikaya:

Son dakika haber: Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"

Yerlikaya: "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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