Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış

26.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:01

Son dakika gündem haberi... Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ve milli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısının ikinci dozunun gönüllüye uygulanmasına ilişkin, "İkinci doz sonrasında da gönüllümüzün durumu çok iyi. İlk doz uygulanan 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki olmadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ve milli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısının ikinci dozunun gönüllüye uygulanmasına ilişkin, "İkinci doz sonrasında da gönüllümüzün durumu çok iyi. İlk doz uygulanan 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki olmadı. Birkaç hastamızın enjeksiyon yerinde çok hafif kızarıklık ve çok az ağrı oldu. Zaten normal aşılarda bundan daha fazlası olur." dedi.

AA muhabirine konuşan Çalış, ERÜ tarafından geliştirilen Kovid-19 aday aşısının 5 Kasım'da klinik çalışmalarına başlandığını ve ilk dozunun 44 gönüllü üzerinde tamamlandığını söyledi.

Bugün ikinci dozlamaya geçildiğini belirten Çalış, şunları kaydetti:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma

"Gönüllü Nazif Durna üzerinde ikinci dozlamayı da yaptık. İkinci doz sonrasında da gönüllümüzün durumu çok iyi. İlk doz uygulanan 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki olmadı. Birkaç hastamızın enjeksiyon yerinde çok hafif kızarıklık ve çok az ağrı oldu. Zaten normal aşılarda bundan daha fazlası olur. Bu beklenen bir şeydi. Hiçbir yan etkisinin olmaması çok önemli çünkü Faz-1 çalışmaları güvenlik yönünden çok önemlidir. Faz-2'ye geçebilmeniz için güvenliği tespit edebilmeniz gerekiyor. İlk dozlama çok güvenliydi, ikinci dozlamanın da öyle geçeceğini ümit ediyoruz. En kısa sürede, 15 Aralık'ta artık Faz-2'ye geçmek istiyoruz."

Çalış, aşının sadece güvenlik kısmını değil, etkinliğini de araştırdıklarını belirterek, hem güvenlik hem de etkinliğin çok iyi sonuçlanması durumunda 2021 yılı ocak ayının sonu ya da şubat ayının başı gibi Faz-3'e geçmeyi ümit ettiklerini vurguladı.

Çalış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah bir an önce etkin ve yetkin, güvenli milli aşımıza ulaşırız. Cumhurbaşkanımız açıkladı, biz de aynı ümitteyiz, nisan veya bahar aylarında aşımızın tamamlanacağına inanıyorum. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz, bundan sonra da inşallah çok iyi gider ve bahar aylarında milli aşımıza kavuşuruz. 44 gönüllümüz Faz-1'deki gönüllülerimizdi, Faz-2'de bunları kullanmayacağız. Faz-2'de en az 250-350 arasında bir gönüllü üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Zaten şu anda gönüllüler başvuruyor. Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezine (İKUM) başvurmaları gerekiyor.

Bu merkezimiz Avrupa İlaç Ajansı tarafından ve dünyanın birçok merkezi tarafından denetlenen Türkiye'nin nadir birkaç merkezinden biri. Bugüne kadar bu merkezde 1300 faz çalışması yapıldı. Burada her şey çok ciddi yapılıyor, kurallara uyuyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz hem kaliteli hem hızlı olsun diye."

Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış
Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış
Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış
Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

İlgili Haberler

Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi
Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi
Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Kocaeli'de Çin'in Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Son dakika haberi: Bakan Koca: '(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız'
Son dakika haberi: Bakan Koca: "(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Enes Batur Sinan Akçıl Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun uygulanması - Mustafa Çalış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 18:01:40. #1.15#
title