Son dakika haberi: Yerli bitkisel tıbbi ürünler Avrupa yolunda

Gelen son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi kritik bir rolü var. Bağışıklığı kuvvetlendirici bitkisel bazlı tıbbi ürünlere ilginin arttığı bu dönemde yerli bir firma, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra Avrupa pazarında da sunmayı amaçlıyor.

Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi kritik bir rolü var. Bağışıklığı kuvvetlendirici bitkisel bazlı tıbbi ürünlere ilginin arttığı bu dönemde yerli bir firma, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra Avrupa pazarında da sunmayı amaçlıyor.

İlaç araştırma-geliştirme ve enerji alanlarında faaliyet gösteren TBY Holding, Almanya Sağlık Bakanlığına 32 tane ilacın ruhsat dosyasını sunduklarını açıkladı. TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, "Genel Bitkisel Tıbbi Ürün patentlerimizi tescillenmiş ruhsatlara çevirerek Türk ürünlerini Avrupa'da raflara koymayı amaçlıyoruz." dedi.

Patentlerinin inhisarı lisans haklarına sahip olduğunu kaydeden Alkoçlar, "Benim ve başka kıymetli mucitlerimizin çalışmalarının brokorej hakları var. Biz bu patentleri özellikle Avrupa'da tescillenmiş ruhsatlara çevirerek gerçek anlamda Türk ürünlerini Avrupa'da raflara koymak üzere gerek besin takviyesi gerekse geleneksel tıbbi ürün formatında bir çalışma sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımızın ağırlığını Kovid-19'a veriyoruz"

Alkoçlar, şu an Türkiye piyasasında 4 ürünü olduğunu belirterek, "Kanserden çoklu organ yetmezliğine şeker hastalığından viral bakteriyel enfeksiyonlara yine kemik erimesine, nörojenez dediğimiz yani yeni sinir hücresi ve kaslarını yenileyen destek tedavi ürünlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Şu an çalışmaların ağırlığını Kovid-19'a vermiş olduklarının altını çizen Alkoçlar, Kovid'e destek besin takviyeleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürün formülasyonları ve destek terapileri ruhsatlamak üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı