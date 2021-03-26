Son dakika haberi: "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrası alınan kararlar açıklandı
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Son dakika haberi: "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrası alınan kararlar açıklandı

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrası alınan kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrası alınan kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamayı değerlendirmek üzere toplantı yapıldı.

Oktay'ın başkanlığındaki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB başkanları ile yerli aşı sürecinde yer alan ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlar katıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Geliştirilmesi devam eden aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılacağının altı çizilen açıklamada, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsamasının sağlanacağı belirtilerek, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edileceği kaydedildi.

Ayrıca faz-3 aşamaları için devam eden uluslararası iş birliği çalışmalarının sonuçlandırılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu ile çalışma takviminin belirlenip, süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması için karar alındı.

Son dakika haberi: 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' sonrası alınan kararlar açıklandı
Son dakika haberi: 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' sonrası alınan kararlar açıklandı
Son dakika haberi: 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' sonrası alınan kararlar açıklandı
Son dakika haberi: 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' sonrası alınan kararlar açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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