Son dakika haberi... Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın nedeniyle yakındaki evler tahliye edilmeye başlandı, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.