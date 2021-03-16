Son dakika haberi! Yerköy Şehitliğinde çevre düzenlemesi yapıldı

Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, ilçedeki şehitlikte çevre düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Kepir, AA muhabirine, şehitlikte görülen eksiklerin giderilmesi ve buranın daha düzenli hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kepir, "Şehit mezarların üzeri ve etrafı yenilenerek çiçekleri dikildi, ışıklandırmalar tamamlandı, çam fidanları dikildi. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayan şehitler için ne yapılsa az. Şehit aileleri başta olmak üzere çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan