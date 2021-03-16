Son dakika haberi! Yerköy Şehitliğinde çevre düzenlemesi yapıldı
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Son dakika haberi! Yerköy Şehitliğinde çevre düzenlemesi yapıldı

16.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:57
Son dakika haberi! Yerköy Şehitliğinde çevre düzenlemesi yapıldı

Son dakika habere göre Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, ilçedeki şehitlikte çevre düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, ilçedeki şehitlikte çevre düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Kepir, AA muhabirine, şehitlikte görülen eksiklerin giderilmesi ve buranın daha düzenli hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kepir, "Şehit mezarların üzeri ve etrafı yenilenerek çiçekleri dikildi, ışıklandırmalar tamamlandı, çam fidanları dikildi. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayan şehitler için ne yapılsa az. Şehit aileleri başta olmak üzere çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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