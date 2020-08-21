Son dakika haberi! Yerköy'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberi: Kazanın meydana geldiği kara yolu Kaza yapan araç Araçta meydana gelen hasar Olay yerinde bekleyen ambulans Sağlık ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması Trafiğin kontrollü s YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
21.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:55
Kazanın meydana geldiği kara yolu
Kaza yapan araç
Araçta meydana gelen hasar
Olay yerinde bekleyen ambulans
Sağlık ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması
Trafiğin kontrollü s YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA