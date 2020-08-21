Son dakika haberi! Yerköy'de trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi! Yerköy'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: Kazanın meydana geldiği kara yolu Kaza yapan araç Araçta meydana gelen hasar Olay yerinde bekleyen ambulans Sağlık ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması Trafiğin kontrollü s YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

21.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:55

Kazanın meydana geldiği kara yolu

Kaza yapan araç

Araçta meydana gelen hasar

Olay yerinde bekleyen ambulans

Sağlık ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması

Trafiğin kontrollü s YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi! Yerköy'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: AA

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