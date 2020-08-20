Son dakika haberi: Yerel yetkililerin Kovid-19 salgınını Çin yönetiminden gizlediği iddia edildi
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Son dakika haberi: Yerel yetkililerin Kovid-19 salgınını Çin yönetiminden gizlediği iddia edildi

Son dakika gelişmesine göre ABD istihbaratı, Çin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda dünyayı uyarmakta gecikmesinin sebebinin, yerel yöneticilerin salgını merkezi yönetimden saklamaya çalışması olabileceğini ileri sürdü.

Son dakika haberi: Yerel yetkililerin Kovid-19 salgınını Çin yönetiminden gizlediği iddia edildi
20.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:12

ABD istihbaratı, Çin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda dünyayı uyarmakta gecikmesinin sebebinin, yerel yöneticilerin salgını merkezi yönetimden saklamaya çalışması olabileceğini ileri sürdü.

NY Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD Kamu Güvenliği Bakanlığının istihbarat kuruluşlarından edindiği bilgilerle hazırladığı raporda, salgının ortaya çıktığı Vuhan kenti ve bağlı olduğu Hubey eyaletindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) yöneticilerinin, Pekin'in tepkisinden çekindiği için virüsün yayıldığına ilişkin erken işaretleri merkezi yönetimden gizlediği iddia edildi.

Vuhan'daki yetkililerin, ocak ayı başında kentte düzenlenen yerel ÇKP toplantısının programını aksatabileceği düşüncesiyle salgına dair merkeze bilgi aktarmaktan kaçındığı, bu yüzden Pekin'deki yöneticilerin ancak ocak ayı ortasında durumun olası sonuçlarını kavrayabildiği belirtildi.

ÇKP yetkilileri, ancak 13 Ocak'ta Tayland'da yurt dışındaki ilk vakanın görülmesinin ardından salgının önlenmesine dair iç yazışmalar yapmaya başladı.

O günlerde yabancı bir heyetle birlikte Vuhan'ı ziyaret eden bir doktor, Çinli bir meslektaşının "insandan insana bulaşmanın olası olduğu" bilgisini paylaştığını aktardı.

Vuhan Sağlık Komisyonu, 17 Ocak'ta kentte aynı aileden kişilerde Kovid-19 görüldüğü, ve "insandan insana kısıtlı bulaşma ihtimalinin devre dışı bırakılmayacağı" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak merkezi hükümetin olayın ciddiyetini kavraması, ülkenin güneyindeki Şıncın kentinde vakalara rastlanması ve 19 Ocak'da Pekin'den bir sağlık heyetinin Vuhan'ı ziyaret etmesiyle oldu. Heyet, Pekin'e döndüğünde virüsün insandan insana bulaştığı bilgisini yönetime iletti.

Merkezi yönetim salgını dünyadan gizledi

Merkezi yönetim, 23 Ocak'ta 11 milyonluk Vuhan kentine giriş çıkışları durdururken, milyonlarca Çinlinin 24 Ocak'ta başlayan Çin yeni yıl tatili için ülkenin dört bir yanına seyahat etmesini engellemedi.

Öte yandan merkezi yönetim bu tarihten itibaren yurt dışına sağlık malzemesi ve solumun cihazı satışını durdurdu. Dünya ülkelerini salgın konusunda bilgilendirmezken, yabancı ülkelerden malzeme stokladı.

"Havuz partisi koronavirüs salgınına karşı stratejik zaferdir"

Öte yandan salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde kalabalıkların sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak katıldığı havuz başındaki elektronik müzik partisinin görüntüleri uluslararası kamuoyunda tepki yaratmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, günlük olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "Bu, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir." dedi.

Yabancı basında Avrupa ve Amerika'da insanların görüntülerden şok olduğuna dair çıkan haberlere şaşırdığını ifade eden Sözcü Cao, "Umarım Çin'de gerçek durumu haber yaparsınız, böylece insanlar Çin'in pandemiyle mücadeledeki başarısını görebilir." diye konuştu.

ABD yönetimi, daha önce salgının gelişimini ve virüsün bulaşıcılığına dair bilgileri gizleyip ülkelerin erken önlem almasını önlediği gerekçesiyle Çin'i suçlamıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 646 bini aşarken, 792 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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