Son dakika haberi... Yerde buldukları parayı karakola götüren 2 polis ödüllendirildi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yerde buldukları yüklü miktarda parayı sahibine teslim edilmek üzere polis karakoluna teslim eden 2 polis ödüllendirildi.