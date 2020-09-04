Son dakika haberi: Yer için amcasını öldürdü
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Son dakika haberi: Yer için amcasını öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi tartışmasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü.

Son dakika haberi: Yer için amcasını öldürdü
04.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:11

Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi tartışmasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde müşterek arazileri olan Cengiz D. (39) ile Samsun'da ikamet eden amcası Ali D.(63) sabah saatlerinde bahçede bir araya geldi. Amca-yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz D., amcası Ali D.'ye tabancayla ateş etti. Ali D. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yeğen ise jandarmayı arayarak teslim oldu. - ORDU

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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