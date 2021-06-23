Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)

Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TAŞKIN ZARARI SABAH GÜN YÜZÜNE ÇIKTIYenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu zarar sabah gün yüzüne çıktı.

TAŞKIN ZARARI SABAH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu zarar sabah gün yüzüne çıktı. Bölgede taşkından etkilenen 11 evin hala su içinde olduğu görüldü. 2 katlı evin ilk katının tamamının suya gömüldüğü bölgede çalışmalar gece boyunca devam etti. Belediye ekipleri dere yatağını temizleyip, tıkanan menfezleri açmaya çalıştı. Çalışma ile suyun bir kısmı tahliye edilirken, bazı bölgelerin balçık haline gelmesi dikkat çekti. Öte yandan taşkının ilk anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde derenin taşması ile birlikte bölgedeki evlerin su altında kaldığı ve akıntının devam ettiği görüldü.

'DERELER ISLAH EDİLMEDİĞİ İÇİN OLDU'Dün taşkın ile birlikte evlerini terk eden vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabah tekrar taşkının olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, çalışmaları izledi. Mahalle sakinlerinden Metin Topçu, alt yapı eksikliği nedeniyle taşkının olduğunu belirterek, "Dereler ıslah edilmediği için bu taşkınlar meydana geldi. Arkada görülen dereler hep doldu. Zamanında temizlenmediği için su baskınları oldu. Evler yarılarına kadar suyla doldu. İmar yapılırken  alt yapının yapılmaması, zamanında yapılan yanlış belediyecilikten kaynaklı bir su baskını" diye konuştu.

Caner ÜNVER/ANKARA,

Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hülya Avşar Tuğba Coşkun Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 09:18:14. #1.14#

title