Son dakika haberi! Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (2)

Son dakika haber: TAŞKIN ZARARI SABAH GÜN YÜZÜNE ÇIKTIYenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu zarar sabah gün yüzüne çıktı.

TAŞKIN ZARARI SABAH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu zarar sabah gün yüzüne çıktı. Bölgede taşkından etkilenen 11 evin hala su içinde olduğu görüldü. 2 katlı evin ilk katının tamamının suya gömüldüğü bölgede çalışmalar gece boyunca devam etti. Belediye ekipleri dere yatağını temizleyip, tıkanan menfezleri açmaya çalıştı. Çalışma ile suyun bir kısmı tahliye edilirken, bazı bölgelerin balçık haline gelmesi dikkat çekti. Öte yandan taşkının ilk anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde derenin taşması ile birlikte bölgedeki evlerin su altında kaldığı ve akıntının devam ettiği görüldü.

'DERELER ISLAH EDİLMEDİĞİ İÇİN OLDU'Dün taşkın ile birlikte evlerini terk eden vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabah tekrar taşkının olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, çalışmaları izledi. Mahalle sakinlerinden Metin Topçu, alt yapı eksikliği nedeniyle taşkının olduğunu belirterek, "Dereler ıslah edilmediği için bu taşkınlar meydana geldi. Arkada görülen dereler hep doldu. Zamanında temizlenmediği için su baskınları oldu. Evler yarılarına kadar suyla doldu. İmar yapılırken alt yapının yapılmaması, zamanında yapılan yanlış belediyecilikten kaynaklı bir su baskını" diye konuştu.

Caner ÜNVER/ANKARA,



Kaynak: Demirören Haber Ajansı