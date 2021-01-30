Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu toplantısı yapıldı
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Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu toplantısı yapıldı

30.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:10
Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu toplantısı yapıldı

Son dakika politika haberi: Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu (MSK) Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında toplandı.

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu (MSK) Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında toplandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya akademisyen, siyasetçi ve bilim insanları katıldı.

Genel Başkan Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamada, partisinin 81 il ve yaklaşık 900 ilçede örgütlendiğini, 65 il ve 500 ilçede ise kongrelerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Seçimlere girme yeterliliği elde ettiklerini belirten Erbakan, yaklaşık 250 bine yakın üyeye sahip olduklarını aktardı.

Olası erken bir seçime hazır olduklarını ifade eden Erbakan şunları kaydetti:

"Kurulların hazırlayacağı raporlarla ülkenin temel meselelerine çözüm önerileri sunmuş olacağız. Sadece teşhis yetmez, tedavi de sunmamız açısından Milli Siyaset Kurulumuza çok hayati görev düşüyor. Kurul başkanlarımızın iktidara gelmemiz halinde ilk 100 günde yapacağımız icraatları rapor halinde hazırlaması da önem arz etmektedir. Tabii bu çalışmalarımızda en önemli kriterimiz, istikamete ve itikada da uygun olmak olacaktır. Biz de bu çalışmalarımızı yakinen takip ediyor olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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