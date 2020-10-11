Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da
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Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da

11.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:17

Son dakika haberine göre - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Palandöken 1. Olağan Kongresine katılmak üzere Erzurum'a geldi.

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da

ERZURUM - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Palandöken 1. Olağan Kongresine katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Palandöken 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, Türkiye'nin farklı illerinde kongre yaptıklarını ve güçlü bir şekilde seçimlere katılacaklarını söyledi.

Erbakan, kısa sürede 81 ilde 805 ilçede teşkilatının toplandığını belirterek, "Erbakan hocamızın bırakmış olduğu mirasın bereketiyle bugün Erzurum'da olduğu gibi Anadolu'nun dört bir yanında ki isimsiz kahramanların gayretleriyle bu noktaya geldik. Edirne'den Ardahan'a kadar Yeniden Refah Partisi coşkusu artmış durumda. İktidara geldiğimizde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız. Ne dediysek bugüne kadar yaptık. Emeklinin, işçinin, memurun maaşları üzerinden alınan bütün vergileri kaldıracağız. Elektrik, su, doğal gaz gibi temel insani ihtiyaçları belli bir asgari seviyeye kadar 83 milyona ücretsiz olarak vereceğiz. Tüm emeklilik ve sağlık sigortalarının kapsamı genişletilecek. Emeklilik hakkı kazanmış ama bugüne kadar yaşa takılan vatandaşlarımızın bu sorunu ortadan kaldırılacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde, Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığına Nejdet Aydın seçildi.

Kongreye, çevre illerin başkanları ve bazı yöneticileri katıldı.

Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da
Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da
Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da
Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da
Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da
Son Dakika | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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