Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede iki lider daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen Erbakan, "Tüm bunlar bizim fakirliğimizden değil, paylaşım probleminden. Faize ödenecek para 852 milyar lira. Kamuda israfa para harcanıyor. Önce millet değil, önce imtiyazlı diyorlar. Bu anlayışı bitirmek için görüştük ve planlarımızla ilgili konuştuk" diye konuştu. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Refah Partisi, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title