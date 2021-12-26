Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün emperyalist dış güçlerin oyunlarını bozmak için barışa ve kardeşliğe her zamankinden daha büyük önem vermemiz, bin yıllık kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin gereğini bugün de yerine getirmemiz gerekir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Erbakan, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine değinerek, bu kentin kendileri için de önemli olduğunu söyledi.

"Diyarbakır'a kardeşlik, barış bilinciyle ve her kesimden insanımızı kucaklama aşkıyla, heyecanıyla bu topraklara geliyoruz." diyen Erbakan, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

"Güçlü Türkiye olma yolunda adım atmamız gerekmekte"

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün emperyalist dış güçlerin oyunlarını bozmak için barışa ve kardeşliğe her zamankinden daha büyük önem vermemiz, bin yıllık kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin gereğini bugün de yerine getirmemiz gerekir. Ayrışarak, çatışarak parçalanmak yerine birleşerek güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye olma yolunda adım atmamız, yürümemiz gerekmektedir. Burada Milli Görüş lideri merhum Erbakan hocamızın meşhur bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyordu ki; 'Kürt ile Türk'ü birbirinden ayırırsanız ortada ne Türk ne Kürt kalır ama Türk ve Kürt bir olursa, o zaman da karşısında ne Amerika ne İsrail durabilir.' Milli Görüş olarak, Yeniden Refah Partisi olarak bizim de zihniyetimiz ve bakış açımız aynı bu sözlerde ifade edildiği gibidir."

Ülkede işsizlik olduğunu, istihdama, üretime yönelik yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Erbakan, "Kendin yapamıyorsan özel sektörün bu yatırımı yapabileceği şartları, iklimi oluşturabilmen lazım. Yeniden Refah Partisi olarak bütün sorunları çözeceğimizi ifade ediyor, bu noktada adaleti, refahı, huzur ve barışı da biz sağlayacağız diyoruz." diye konuştu.

"Bize düşen kardeşliğimizi ortaya koyabilmektir"

Fatih Erbakan daha sonra merkez Kayapınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Partisinin bir otelde gerçekleştirilen Kayapınar İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada da dış güçlerin, emperyalistlerin oyunlarını bozmak için bugün her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ve barışa önem verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bize düşen her şeyden önce nifak tohumlarını aramızdan kaldırıp, atmak ve kardeşliğimizi ortaya koyabilmektir." ifadesini kullanan Erbakan, partilerinin çalışması olan "Milli Kaynak Paketlerimiz 1" başlığı ile yayınladıkları kitaba değinerek, öncelikli olarak uygulayacakları 15 projenin detaylarını bu kitapta açıkladıklarını kaydetti.

Erbakan, partilerinin, "Ülke Sorunları ve Çözümlerimiz 2" olarak adlandırılan kitabıyla da ilgili bilgi verdi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet