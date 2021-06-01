Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır"

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır'
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Son dakika haber... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin görevinin, toplanan vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmak olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin görevinin, toplanan vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmak olduğunu belirtti.

Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçim sıkıntısının arttığını söyleyen Erbakan, yaklaşık 6 milyon hanenin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia etti.

Erbakan, Türkiye'nin dünyada en fazla genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biri olduğunu, Kovid-19 süreciyle birlikte Türkiye'deki işsiz sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını savundu.

Pandemi sürecinde vatandaşa verilen desteğin yapılan zamlarla geri alındığını ileri süren Erbakan, "Hükümetin görevi, vatandaşın sağ cebine koyup sol cebinden çıkarmak değil, finansal kaynakları mali kaynağa dönüştürüp bunu millete aktarmak ve aynı zamanda eldeki imkanları, toplanan vergileri adil bir şekilde yerli yerinde kullanmaktır." dedi.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu noktada bunların üzerine gidilmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması, suçu işlemiş biri varsa, kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun, gerekli cezaya çarptırılması, eğer bu iddialar iftira ve yalansa herkesin içinin rahat etmesi ve bu suçlanan kişilerin aklanması gerekir. Bir hukuk devletinde, gelişmiş bir demokraside yapılması gereken budur. Maalesef Türkiye'de bu şekilde olmuyor. Mümkün olduğunca bunun üzeri örtülmeye çalışılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Ebru Gündeş Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:07:02. #1.14#

title