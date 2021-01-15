Son dakika haberi | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasi ittifaklara ilişkin, "Seçimlere, zamanında yapılması halinde 2 seneden fazla zaman var. Çok daha değişik yapılanmalar, ittifak alternatifleri, tablolar önümüze çıkabilir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasi ittifaklara ilişkin, "Seçimlere, zamanında yapılması halinde 2 seneden fazla zaman var. Çok daha değişik yapılanmalar, ittifak alternatifleri, tablolar önümüze çıkabilir. Bunları yakından takip ediyoruz. Zamanı geldiğinde yetkili kurullarımızla da istişare ederek gerekli adımları atacağız." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bazı ekonomi verilerine değinen Erbakan, Türkiye'de yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik ve hayat pahalılığının vatandaşın en önemli derdi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Asgari ücretin, 4-5 kişilik bir aile için günde bir öğünde bir simit ve bir çaya yetmeyecek düzeyde, açlık sınırında olduğunu ifade eden Erbakan, "Bazı hesaplamalara göre de yeni zamlara rağmen açlık sınırının altındaki seviyesini korumaya devam ediyor." diye konuştu.

Erbakan, milyonlarca çiftçinin borç ve haciz derdi içinde çırpındığını savunarak, partiyi ziyaret eden çiftçilerin sorunlarını aktardı. Erbakan, patates üreticileriyle de bir araya geleceklerini ve EYT'lilerle görüşeceklerini bildirdi.

İşsizliğin 10 milyonun üzerinde olduğunu iddia eden Erbakan, "Yunanistan'ın nüfusundan daha fazla işsizler ordusu bugün Türkiye'de bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığı ve geçim derdinin artmaya devam ettiğini söyleyen Erbakan, resmi enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

2023 hedeflerini anımsatan Erbakan, "Hükümetin 2023 için yapmış olduğu tahminlerin, ortaya koymuş olduğu hedeflerin Türkiye olarak yanından bile geçemeyeceğimiz artık açık bir şekilde ortaya çıkmıştır." görüşünü savundu.

Köprü ve otoyol ihalelerine değinen Erbakan, "Son 6 senede bu köprü ve otoyollar için holdinglere döviz kuru farkından ödenen fark 18,4 milyar dolara tekabül ediyor. Bu rakam, bugünkü kurla 140 milyar lira yapıyor." iddiasında bulundu.

İttifaklar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi ziyaretine ilişkin bir soru üzerine de Erbakan, bazı anketlere göre, AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının yüzde 40'ı dahi bulmasının mümkün olmadığının görüldüğünü öne sürdü. Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu amaçla iktidar kanadı öncelikle İYİ Parti ile bir birliktelik olması için tabiri caizse bir flört dönemi yaşadı. Ancak şu ana kadar gözüken tabloda İYİ Partinin buna fazla yanaşmayacağı ortaya çıktığından yeni arayışlar içine girmiş durumdadırlar. Özellikle DSP, HÜDAPAR genel başkanları ve Saadet Partisi kanadıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri yapması yeni ittifak, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi arayışları içinde olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'de 24 saat uzun bir süre ve seçimlere, zamanında yapılması halinde 2 seneden fazla var. Çok daha değişik yapılanmalar, ittifak alternatifleri, tablolar önümüze çıkabilir. Bunları yakından takip ediyoruz. Zamanı geldiğinde yetkili kurullarımızla da istişare ederek gerekli adımları atacağız. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık