Son dakika haberi | Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu Son dakika haberine göre KARABÜK'ün Yenice ilçesinde sağanak yağış taşkınlara neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde sağanak yağış taşkınlara neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı.Bugün öğle saatlerinde Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu. Yenice'ye bağlı Saray Köyü'nde sağanak yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Yol kenarında bulunan menfezlerin tıkanması sonucu yollar sularla kaplandı. Tıkanan menfezlerin açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağmur yağışı nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Kaynak: DHA