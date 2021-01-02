Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe merkezinin girişinde oluşturulan kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri araçlarda denetim yapıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede araçları durduran ekipler, sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal