Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor
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Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor

02.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:52
Son dakika haberi: Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe merkezinin girişinde oluşturulan kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri araçlarda denetim yapıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede araçları durduran ekipler, sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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