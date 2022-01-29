Son dakika haberi: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Kovid-19 temaslısı" şüphesiyle kendini izole etti - Haberler
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Son dakika haberi: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Kovid-19 temaslısı" şüphesiyle kendini izole etti

AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Son dakika haberi: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern,

Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 temaslısı olduğu şüphesiyle kendisini izole etme kararı aldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 temaslısı olduğu şüphesiyle kendisini izole etme kararı aldı.

Kerikeri kasabasından Auckland şehrine yapılan bir uçuşta Kovid-19'a yakalanan kişilerin olduğunun tespiti üzerine, Başbakan Ardern ile uçakta bulunan Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'nun da kendini izole ettiği bildirildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ardern'in semptom göstermediği ve kendini iyi hissettiği aktarıldı.

5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 52 ölüm bildirildi.

"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Yeni Zelanda, Başbakan, Güncel, Haber

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