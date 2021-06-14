Son dakika haberi: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch'deki saldırılarla ilgili filmin Müslümanlara odaklanmasını istedi
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Son dakika haberi: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch'deki saldırılarla ilgili filmin Müslümanlara odaklanmasını istedi

Son dakika haberi: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch'deki saldırılarla ilgili filmin Müslümanlara odaklanmasını istedi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki camilere yapılan terör saldırısıyla ilgili film projesinin kendisine değil, Müslüman topluma odaklanması gerektiğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki camilere yapılan terör saldırısıyla ilgili film projesinin kendisine değil, Müslüman topluma odaklanması gerektiğini belirtti.

The Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan habere göre, Ardern basın toplantısında "They Are Us" (Onlar Biziz) isimli film projesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, 15 Mart'tan sonra bir noktada anlatılması gereken hikayeler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ardern, "Ama bunlar Müslüman topluluğumuzun hikayeleri, bu yüzden filmin merkezinde onların olması gerekiyor. Benimkinin anlatılması gereken hikayelerden biri olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Filmin, iki camiye düzenlenen saldırılara Başbakan Ardern'in verdiği yanıta odaklandığı belirtilmişti.

Yeni Zelandalı Müslümanlar, 51 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch cami saldırılarını konu alan film projesine "acılarının hala çok taze olduğunu" söyleyerek itiraz etmişti.

Canterbury Müslüman Derneği sözcüsü Abdigani Ali yaptığı açıklamada, bu trajik olayla ilgili hala birçok hassasiyetin olduğuna işaret ederek, "Başbakanımızın saldırılara verdiği yanıttan dolayı takdir edilmesi haklı olsa da zamanlamasını ve şu anda bir filmin uygun olup olmadığını sorguluyoruz. Terör saldırısı hala toplumumuz için taze." ifadesini kullanmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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