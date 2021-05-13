Son dakika haberi... Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380'i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510'ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde:

Emniyet mahrem yapılanması: 8 operasyon, 280 gözaltı

Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması: 6 operasyon, 115 gözaltı

Jandarma mahrem yapılanması: 4 operasyon, 152 gözaltı

Hava Kuvvetleri mahrem Yapılanması: 2 operasyon, 23 gözaltı

Deniz Kuvvetleri - Sahil Güvenlik mahrem yapılanması: 1 operasyon, 35 gözaltı

Mülkiye yapılanması: 1 operasyon, 29 gözaltı

Adliye mahrem yapılanması: 3 operasyon, 56 gözaltı

Savunma Sanayii Başkanlığı: 1 operasyon, 19 gözaltı

MEB öğretmen yapılanması: 1 operasyon, 9 gözaltı

Güncel faaliyet yapılanması: 2 operasyon, 18 gözaltı

Diğer yapılanmalar: 17 operasyon, 858 gözaltı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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