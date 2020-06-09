Son dakika haberi... Yeni normalleşmeyle birlikte 'Altın Kızlar' sahaya indi Son dakika haberleri: "Altın kızlar" olarak dünyaya adlarını duyuran Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, normalleşme sürecinde yeniden sahalara indi.

"Altın kızlar" olarak dünyaya adlarını duyuran Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, normalleşme sürecinde yeniden sahalara indi. Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için arkadaşları da uluslararası turnuvalar için gün boyu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda antrenman yapıyor.

Yeni tip korona virüsle mücadele sürecini evlerinde spor yaparak değerlendiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, yeni normalleşme kapsamında tekrar bir araya geldi. "Altın Kızlar" olarak tanınan Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci, artık çalışmalarına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda izole alanlarda devam ediyor.

Formlarını koruyorlar

Kızlar, antrenör Ömer Cantay'ın koordinesinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları için ter döküyor. Arkadaşları da hem Hamide'ye destek vermek hem de formlarını koruyarak kendilerini turnuvalara zinde tutmak için çabalıyor.

Emekleri boşa gitmeyecek

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda her gün sıkı şekilde antrenman yapan atletler, madalyalarla dönerek ülkemize büyük bir sevinç yaşatacaklarını söylediler. Azimlerinden dolayı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Hiçbir olumsuzluk spor yapmaya engel değil. Bunu sporcularımız çok iyi gösteriler. Pandemi sürecinde evlerinde antrenman yapıyorlardı şimdi de sahada bir araya geldiler. İnanıyorum ki bu emekleri boşa gitmeyecek ve katıldıkları şampiyonalardan derecelerle dönecekler. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA