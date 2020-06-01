Son dakika haberi! YENİ NORMALDE İLK UÇUŞ BUGÜN YAPILACAK
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Son dakika haberi! YENİ NORMALDE İLK UÇUŞ BUGÜN YAPILACAK

Gelen son dakika haberine göre Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştireceği seferle yeniden başlıyor.

Son dakika haberi! YENİ NORMALDE İLK UÇUŞ BUGÜN YAPILACAK
01.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:37

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştireceği seferle yeniden başlıyor. 

Salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiği İstanbul Havalimanı'nda, bugün ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, maskesiz havalimanına giriş yapılamayacak. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldü. Güvenlik kontrol noktasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlemlenirken, güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini koronavirüs önlemleri kapsamında  detektörle yapmaya başladı. CHECK-İN SIRASINDA TEMAS YOK İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından alınan önemler kapsamında terminal içinde hijyen görevlileri çalışmalara başladı. Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek. Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştirildi. İLK UÇUŞ ANKARA'YASeyahat kısıtlamasının ardından bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle yeni önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında uçuşlar öncesi yolcuların ateşleri kabin görevlileri tarafından ölçülecek. Uçak içerisinde mevcut kabin ekibinin yanı sıra hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak. YENİ ÖNLEMLERLE İLK YOLCULUKBugün başlayacak iç hat seferlerinde yer alan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri olumlu buldu. Yolculardan Sabiha Maksim, HES uygulamasını indirdim. Ankara'ya gidiyorum. Havalimanına taksiyle geldim, burada sosyal mesafe kuralı vardı. Çok güvenli, herhangi bir problem yaşamadım dedi. 

Antalya'ya giden Medihe Gürsoy ise,  Ailem Antalya'da, onların yanına gidiyorum. Onları ziyaret edip döneceğim. Havalimanında girişten check-in e kadar çok büyük önlem var. Şu an gayet iyi. Endişelendiğim bir durumum olmadı. Sosyal mesafe korunuyordu şeklinde konuştu.  


- Yıldızistanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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