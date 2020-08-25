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Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor kaleci Guido Herrera'yı transfer etti

Bir son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağladı.

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor kaleci Guido Herrera'yı transfer etti
25.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:32

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağladı.

Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Clup Atletico Talleres Kulübü'nden kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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