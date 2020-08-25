Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor kaleci Guido Herrera'yı transfer etti Bir son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağladı.

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağladı. Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Clup Atletico Talleres Kulübü'nden kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA