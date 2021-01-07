Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı

07.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:32
Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum İlker Başbuğ Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Can Bartu Güven Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 20:35:22. #1.15#
title