Son dakika haberi | Yeni Malatyaspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi | Yeni Malatyaspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Yeni Malatyaspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler sonucunda 2 futbolcu ile 2 personelde koronavirüs tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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