Son dakika haberi | Yeni Malatyaspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Testler sonucunda 2 futbolcu ile 2 personelde koronavirüs tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş