Son dakika haberi! Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan adayı Şevket Salik (48), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan adayı Şevket Salik (48), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor Kulübü başkan adayı ve Malatyalı iş insanı Şevket Salik, 20 gün önce rahatsızlanınca hastaneye başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Salik, nefes almakta zorluk çektiği için entübe edildi. Sabaha karşı fenalaşan Salik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Salik, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN