Son dakika haberi: Yeni dönemde ilk defa gökyüzüyle buluştular Son dakika haberi... Türkiye'de pandemi sürecinde ilki yapılan yamaç paraşütü mesafe yarışlarında pilotlar gökyüzünü renklendirdi.

Türkiye'de pandemi sürecinde ilki yapılan yamaç paraşütü mesafe yarışlarında pilotlar gökyüzünü renklendirdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde gerçekleştirilen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması 20 ilden 5'i kadın olmak üzere 65 sporcunun katılımı ile başladı. Şenyurt Mercimektepe mevkilinde Tokat protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen törenin ardından yarışların startı verildi. Pandemi sürecinde ilk defa gökyüzü ile buluşan sporcular oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Bazı pilotlar rüzgarın azizliğine uğradı. Kalkış yaparken çalılıklara takılan bir sporcunun yardımına fotoğraf çekimi yapan belediye görevlisi koştu. Küçük kazaların yaşandığı yarışmada sporcular Yozgat'ın Sorgun ilçesine ulaşabilmek için havada termik bularak yükseldi. Yaklaşık 100 kilometre mesafeyi havada yol alması beklenen sporcular en uzun mesafe için yarışacak. Hafta sonu sona erecek olan yarışmada sporculara ödülleri törenle takdim edilecek.

Pandemi sürecinde ilk yarışma

Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışmanın organizatörü Mustafa Taşdemir, Tokat'ta yapılan mesafe yarışlarının salgın sürecinde Türkiye'de ilk yarışma olduğunun altını çizerek, "Pandemi sürecinde olduğumuz için ülke dışından sporcu katılımı sağlanmadı. Yurt içinden sporcuların katılımı oldukça iyi. Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışmaya Çankırı'dan katılan Ali Demir ise pandemi döneminin evde geçtiğini ve uçuş yapamadıklarını ifade ederek, "Tokat'ta düzenlenen organizasyon sayesinde burada yarışmada olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün yarışmanın ilk günü, Yozgat'ın Sorgun ilçesi istikametine uçacağız. Sorgun'dan sonrası serbest, ne kadar mesafe yapabilirsek gideceğiz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA