HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi: Yeni dönemde ilk defa gökyüzüyle buluştular

Son dakika haberi... Türkiye'de pandemi sürecinde ilki yapılan yamaç paraşütü mesafe yarışlarında pilotlar gökyüzünü renklendirdi.

Son dakika haberi: Yeni dönemde ilk defa gökyüzüyle buluştular
02.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:22

Türkiye'de pandemi sürecinde ilki yapılan yamaç paraşütü mesafe yarışlarında pilotlar gökyüzünü renklendirdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde gerçekleştirilen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması 20 ilden 5'i kadın olmak üzere 65 sporcunun katılımı ile başladı. Şenyurt Mercimektepe mevkilinde Tokat protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen törenin ardından yarışların startı verildi. Pandemi sürecinde ilk defa gökyüzü ile buluşan sporcular oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Bazı pilotlar rüzgarın azizliğine uğradı. Kalkış yaparken çalılıklara takılan bir sporcunun yardımına fotoğraf çekimi yapan belediye görevlisi koştu. Küçük kazaların yaşandığı yarışmada sporcular Yozgat'ın Sorgun ilçesine ulaşabilmek için havada termik bularak yükseldi. Yaklaşık 100 kilometre mesafeyi havada yol alması beklenen sporcular en uzun mesafe için yarışacak. Hafta sonu sona erecek olan yarışmada sporculara ödülleri törenle takdim edilecek.

Pandemi sürecinde ilk yarışma

Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışmanın organizatörü Mustafa Taşdemir, Tokat'ta yapılan mesafe yarışlarının salgın sürecinde Türkiye'de ilk yarışma olduğunun altını çizerek, "Pandemi sürecinde olduğumuz için ülke dışından sporcu katılımı sağlanmadı. Yurt içinden sporcuların katılımı oldukça iyi. Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışmaya Çankırı'dan katılan Ali Demir ise pandemi döneminin evde geçtiğini ve uçuş yapamadıklarını ifade ederek, "Tokat'ta düzenlenen organizasyon sayesinde burada yarışmada olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün yarışmanın ilk günü, Yozgat'ın Sorgun ilçesi istikametine uçacağız. Sorgun'dan sonrası serbest, ne kadar mesafe yapabilirsek gideceğiz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Spor
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Spor
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum Spor
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Spor
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga Spor
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Spor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Halife Hafter Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cenk Eren Demet Özdemir Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yeni dönemde ilk defa gökyüzüyle buluştular - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:52:47. #1.14#
title