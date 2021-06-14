Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle seyir halinde olan sürücünün altındaki motor alev aldı.

Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle seyir halinde olan sürücünün altındaki motor alev aldı. Ayağı yanan motosiklet sürücüsü ise hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir M., idaresindeki 41 AHD 464 plakalı motosiklet, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü hemen motosikletinden inse de ayağının yanmasına engel olamadı. Motosikletin alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yanan motosiklet ise, çevredeki esnaf tarafından söndürüldü. Daha sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ise, motosikletin yeniden yanmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Emir M.'nin bir çiğköfte dükkanında kurye olduğu ve motosikletini yeni aldığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
AVM terasından ölüme atlayan genç kızın ardında bıraktığı not yürek burktu: Acınası hayatıma son veriyorum
AVM terasından ölüme atlayan genç kızın ardında bıraktığı not yürek burktu: Acınası hayatıma son veriyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Tan Taşçı Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:55:48. #1.15#

title