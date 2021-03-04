Son dakika haberi | Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda 30'dan fazla Husi milis öldü
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Son dakika haberi | Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda 30'dan fazla Husi milis öldü

04.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:26
Son dakika haberi | Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda 30'dan fazla Husi milis öldü

Son dakika haber... Yemen'in doğusundaki Marib kenti çevresinde ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 30'dan fazla milisin öldüğü bildirildi.

Yemen'in doğusundaki Marib kenti çevresinde ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 30'dan fazla milisin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Marib çevresinde ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kentin El-Muşecci ve Sırvah bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir intihar saldırısı girişimi önlenerek en az 30 Husi milisin öldürüldüğü ifade edildi.

Bölgede Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğü aktarılan açıklamada, Husilerin El-Muşecci cephesinden püskürtüldüğü ve bazı milislerin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bölgede Husilere takviye amaçlı ilerleyen askeri konvoyu hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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