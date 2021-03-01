Son dakika haberi! Yemen ordusu Marib'deki bazı stratejik askeri mevzilerde kontrolü sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Yemen ordusu Marib'deki bazı stratejik askeri mevzilerde kontrolü sağladı

01.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:24
Son dakika haberi! Yemen ordusu Marib'deki bazı stratejik askeri mevzilerde kontrolü sağladı

Edinilen son dakika haberine göre Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilerle girdikleri çatışmada bazı stratejik askeri noktalarda kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilerle girdikleri çatışmada bazı stratejik askeri noktalarda kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Orduya ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Marib'in batısındaki Cebel Murad Bölge Cephesi Komutanı Tuğgeneral Hüseyin el-Huleysi, Husilerin Rahbe'deki ordu mevzilerine düzenledikleri saldırıyı püskürttüklerini belirtti.

Ordu güçlerinin daha sonra saldırıya geçerek, Rahbe'deki bazı stratejik askeri noktalarda kontrolü sağladığını aktaran Huleysi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de operasyona hava desteği verdiğini, diğer bölgelerden Husilere destek için gelen takviye güçlerini hedef aldığını anlattı.

Öte yandan, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de dün akşam yaptığı açıklamada, Marib kentindeki çatışmaların ardından yüzlerce Husi militanı esir aldıklarını, bu esirler arasında Husilerin çatışmaya dahil ettikleri onlarca çocuğun da olduğunu söylemişti.

Husilerden henüz konuya ilişin bir açıklama yapılmadı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yemen ordusu Marib'deki bazı stratejik askeri mevzilerde kontrolü sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:42:43. #1.15#
title